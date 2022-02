Graafik ⟩ Millistes riikides on ostjatel suurim risk saada muudetud läbisõiduga auto?

Autode ajaloo platvormi carVerticali tehtud uuringust, mis tugines peaaegu 900 000 autode ajaloo kontrollile 2021. aasta jooksul, selgus, et odomeetri tagasikerimised on kõige tavalisemad Kesk- ja Ida-Euroopas.

Kõige enam on tagasikerimine levinud Lätis. Rohkem kui 24 protsenti selles riigis kontrollitud sõidukitest olid muudetud odomeetri näiduga. Selline kurb number näitab, et pea iga neljas Läti kasutatud auto ostja soetab sõiduki, mille kallal on pahatahtlikult askeldatud.

Ka teistes Balti riikides ei ole olukord helgem. Eesti ja Leedu on enim tagasi keritud läbisõidunäiduga riikide edetabelis vastavalt kolmas ja viies. Ka Venemaa ning Ukraina on kõrgema sõidukite odomeetri pettuste protsendiga riikide hulgas.

FOTO: carVertical

Teine koht suurima läbisõidunäidu pettuste tabelis läheb Rumeeniale. Iga viies kasutatud auto ehk ligi 20 protsenti carVerticaliga Rumeenias kontrollitud autodest oli läbisõiduprobleemidega.

Teisalt on mõnes Kesk- ja Lõuna-Euroopa riigis olukord palju parem, kuid ka nö «puhtamatel turgudel» liigub jätkuvalt palju muudetud läbisõidunäiduga autosid. Iga kümnes auto, mida kontrolliti Tšehhi Vabariigis, Slovakkias, Sloveenias, Horvaatias ja Serbias, olid läbisõidupettusega. Samal ajal olid Poola ja Ungari tagasi keritud sõidukite vastavad näitajad 12 ja 14 protsenti.

Pettustega kaasnev kahju Euroopa majandusele

Matas Buzelis, carVerticali kommunikatsioonijuht, märgib, et läbipaistvuse probleemid lähevad igal aastal Euroopale maksma miljardeid eurosid. Ostes odavalt jääb inimestele mulje, et nad on teinud hea tehingu, kuid tegelikult võivad kahtlase ajalooga autode remondikulud oluliselt rohkem maksta.

«Ida-Euroopa kasutatud autode peamised algturud on Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Holland ja Itaalia. Piiriülesed autode müügitehingud on kõige riskantsemad, sest siis toimubki reeglina läbisõidunäitude muutmine. Tagasikerimine on «nähtamatu kuritegevus». Mõnede teadusuuringute kohaselt põhjustab see rohkem kui üheksa miljardi euro suuruse majandusliku kahju ainuüksi Euroopas,» selgitas Buzelis.

Probleemiks on ametivõimude suutmatus võidelda tõhusalt kurjategijatega, kes läbisõite muudavad. Samuti on lahendamata küsimus taoliste rikkumiste eest ette nähtud karistustega. Kui mõned Lääne-Euroopa riigid määravad odomeetri näidu rikkujatele kopsakaid rahatrahve või isegi vangistust, siis nõrgematel turgudel, kus autopark on üldiselt keskmisest vanem, ei ole piisavalt ressurssi taoliste probleemidega tegelemiseks.

Võltsitud läbisõidunäiduga autosid on palju raskem müüa

2021 oli jätkuva pooljuhtide kriisi tõttu autotootjate sektorile raske aasta. Keegi ei tahtnud oma liisitud sõidukist loobuda, sest polnud lihtsalt piisavalt palju uusi autosid, mida asemele osta. Seetõttu jätkuvad ka kasutatud autode ostjate keerulised ajad, sest korralike kasutatud autode turul valitseb märkimisväärne puudujääk.

Hinnangul jätkub sarnaste probleemidega häiriv olukord ka kogu eesoleva 2022. aasta jooksul. Buzelis rõhutab, kui tähtis on sõiduki ajaloo kontroll iga kasutatud auto ostu puhul. «Vastab tõele, et viimase paari tõrked tarneahelates on muutnud veatu kasutatud auto leidmise raskemaks kui kunagi varem. Siiski ei ole see piisav põhjendus autoost lihtsalt «kaelast ära saada». Auto ajaloo kontroll aitab juba eos vältida turul enim levinud petuskeeme ning läbisõidu tagasikerimine on neist kõige tavalisem.»