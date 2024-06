Mida teha Tallinki aktsiatega?

Viimastel aastatel on Infor­tar hinnanud Tallinki aktsia raamatupidamislikku väärtust üle ühe euro. Infortar kirjutas eelmise aasta majandusaruandes, et ettevõtte juhtkonna hinnangul Tallinki raamatupidamisväärtuse ja õiglase väärtuse vahel olulist erinevust ei olnud.

Kuna juba pikemat aega on Tallinki aktsionäride hulgas üsna palju neid, kes on panustanud sellele, et ühel päeval teeb Infortar kõikidele Tallinki aktsionäridele ülevõtmispakkumise, siis esmaspäeval tehtud pakkumishind selle 26-protsendilise negatiivse preemiaga pani nii mõnedki investorid vanduma.

«Tallinna börsil on Tallinki aktsiate päevakäibed nii väikesed, et fondidel kuluks aastaid sellises tempos aktsiatest lahtisaamiseks. Seetõttu me pakume neile võimalust aktsiatest lahti saada. Miks me peaks neile paremat hinda maksma?» selgitas Hanschmidt esmaspäeval pressikonverentsil.