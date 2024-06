Kaheksa protsenti arvab, et pigem nende palk langeb ning 34 protsendi hinnangul ei toimu nende töötasus mingit muutust.

Eesti Panga andmetel on palgakasv Eestis üldiselt aeglustumas, kuigi ulatus aasta esimeses kvartalis 8,8 protsendini. Keskmine brutopalk on hetkel 1894 eurot. Citadele pank uuris Eesti, Läti ja Leedu inimestelt, kuidas nad ise hindavad võimalusi, et nende palk töötasu järgneva 12 kuu jooksul muutub. Palgakasvu osas osutusid kõige pessimistlikumaks eestlased.