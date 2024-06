TAI tahtis leida konverentsikorraldajaid. Konverentsiplaani tal polnudki, idee oli sõlmida raamleping kolme pakkujaga, et siis tulevikus saada üks kahepäevane konverents Tallinnas ja üks kahepäevane konverents kuskil mujal. Selle aasta märtsikuus avaldatud hange oli koostatud sääraselt, et Tallinna summa andis 30 protsenti kaalutluspunktidest, väljaspool Tallinna toimuv aga 70 protsenti.

Asja muutis kurioosseks see, et Reisieksperdi AS võitis hanke nõnda, et pakkus esimese osa hinnaks 4000 eurot ja teiseks 1 eurosendi. TAI rahvas esitas veel lisaküsimuse, et ega siin pole tegu alapakkumisega, aga jäi siis vastustega rahule. Sama küsimus läks teele Live Agentuur OÜ-le, kes pakkus Tallinna konverentsi hinnaks 7000 eurot ja muus paigas toimuva konverentsi tunnihinnaks 9 eurot. Ka siin jäi TAI asjalooga rahule.