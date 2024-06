Barcelona plaanib keelustada külaliskorterid

Litsentse 10 101 korterile, millel on praegu luba lühiajalisteks üürileandmisteks ja mis on saadaval näiteks Airbnb ja Booking.com platvormidel, ei uuendata, kui nende kehtivusaeg 2028. aasta novembris lõpeb, ütles Barcelona vasakpoolne linnapea Jaume Collboni pressikonverentsil.

«Linn ei saa lubada, et nii suurt arvu kortereid kasutatakse turismitegevuseks ajal, mil eluasemete kättesaadavus on raskendatud ja kui turistide ülerahvastatuse negatiivsed mõjud on ilmsed,» lisas ta.