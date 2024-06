Uuringus selgus, kus Balti riigis on kõige sõbralikumad autojuhid

Kindlustusfirma Gjensidige hiljutisest Baltiriikides läbiviidud uuringust selgub, et kõige abivalmivad autojuhid on pärit Eestist. Pea pooled eestlastest on nõus tee ääres seisvale autole appi minema. Lisaks on eestlased esirinnas liiklusohutuse jälgimisega.