Põhjamaade investeerimispanga juht eurost: see ei ole päris normaalne

André Küüsvek alustab juttu sellest, et tema ametisse astumise ajaks lasi NIB korda teha Elmar Kitse kunstiteose esimesest üldlaulupeost Tartus aastal 1869 ning see ripub nüüd tema kontori seinal. Eesti asju peab Küüsvek oluliseks ning toob esile hulga investeeringuid, mis Eestisse tehtud on, teiste seas laen Tallinkile, laen Tartule ning viimati, alles eelmisel nädalal 80 miljoni eurone laen Enefit Greenile.