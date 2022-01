INTERVJUU ⟩ Kai Realo: teatud valdkondades on oodata hääbumist või pankrotilainet

Ma ei välistaks seda. Koroonakriis on nõrgestanud paljusid ettevõtteid, eriti neid, mis on suunatud kohalikule eratarbijale. Kui panna tööjõukriisile ja kasvavatele tööjõukuludele – palgad võivad kasvada, kuid inimesi napib ja nad liiguvad lihtsalt ühest kohast teise – juurde mitu korda suurenenud energiahinnad, siis teatud valdkondades on oodata hääbumist või pankrotilainet. See on paratamatu ja siin ei ole võimalik riigil kõigile toetusmeetmeid pakkuda.