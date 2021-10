Facebook sai Briti konkurentsiametilt 60 miljoni euro suuruse trahvi

«Me hoiatasime Facebooki, et keeldumine meiega olulist infot jagamast on korrarikkumine, aga isegi pärast apellatsiooni kaotamist kahes erinevas kohtus jätkas Facebook oma õiguslike kohustuste eiramist,» ütles konkurentsiameti ülevõtmiste büroo vastutav vanemdirektor Joel Bamford. «See peaks olema hoiatus igale firmale, kes arvab end seadusest kõrgemal seisvat.»

CMA teatel on see teadaolevalt esimene kord, kui mõni firma on sellist korraldust sihilikult eiranud.