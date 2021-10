Läänemets: kolmandik elektrist võiks olla tasuta

«Hea on näha, et valitsus on väga kiirelt suutnud välja töötada konkreetsed toetusmeetmed millega leevendada elektrihinna mõju tarbijatele. Keskmise pere elektriarve suureneb talveperioodil 500 euro võrra, iga kuu sellest 12 eurot hüvitada, jääb tegelikust vajadusest oluliselt väiksemaks. Veel suurem mure on inimestega, kellel on gaasiküte, nende jaoks kasvavad igakuised energiakulud sada ja rohkem eurot,» ütles ta.

Tema sõnul on valitsuse lähenemine ainult vaesemat osa toetada põhimõtteliselt vale, sest esiteks jõutakse selliselt viie protsendi inimesteni ning on kaheldav, et ka neile lisanduv kompensatsioon 10 eurot kuus suurt leevendust pakuks. «Raskustesse ei satu aga mitte ainult kõige vaesemad, vaid ka seni enam-vähem hakkama saavad perekonnad, kelle jaoks ei kasva mitte ainult energiakulud, vaid ka kütus, toit ja lapsi puudutavad väljaminekud. Eesmärk peab olema tagada Eesti perede toimetulek, mitte tegeleda ainult vaesusesse sattunutega,» rääkis Läänemets.

Tema sõnul kasutatakse majanduse elavdamiseks nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopa Liidus erinevaid meetmeid lisaks rahatrükile ning Eesti valitsus peaks mõtlema suuremalt kui ainult toimetulekutoetus kõige vaesematele. «Peaksime kaaluma lahendust, kus kolmandik keskmise pere elektriarvest oleks oktoobrist-märtsini tasuta. Riigil on selleks olemas nii hoovad kui kõrgetest energiahindadest tulenevalt enamlaekuv 300 miljonit eurot,» märkis ta.