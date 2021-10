FOTOD ⟩ Kohus vaagis VEB-i sertifikaatide hüvitamise kaebuse tähtaegsust

AS Pärnu Kalur Holding, pankrotis AS A.O. Imbi, likvideerimisel olev Akke AS, pankrotis AS Tartu Lihakombinaat, OÜ Volta, AS Latvias kugnieciba, AS Saare Kalur ja Kreenholmi Valduse AS taotlevad Eesti Vabariigilt kahju hüvitamist neile kuuluvate VEB Fondi sertifikaatide nominaalväärtuse ja sellele lisanduva intressi ulatuses.