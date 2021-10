Tesla müük oli kolmandas kvartalis oodatust tugevam

Kokku on firma läbimüük tänavu olnud 627 300 autot, võrreldes läinud aasta 499 500-ga.

Wedbushi analüütik Daniel Ives märkis, et elektriautode müük on viimase kuu jooksul olnud iseäranis tugev USA-s ja Hiinas. Siiski prognoosis ta, et kiibidefitsiidi tõttu jääb Teslal tänavu tarnimata umbes 40 000 autot.