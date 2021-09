VAATA JÄRELE ⟩ Tüüpiline võlgnik: 42- aastane lasteta mees

Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar tõdes finantsinspektsiooni seminaril “Võlaorjusest vabaks!», et nende justiitsministeeriumit saadud andmestikul põhineva uuringu tulemused näitavad, et kohtutäituritele üle antud võlgade summa oli eelmise aasta märtsi seisuga 811,1 miljonit eurot. «See on väga suur summa,» tõdes ta. Kokku tugineb analüüs 79 297 inimese andmetel.

«Võlgnevus on 42-aastase mehe nägu, näitab analüüs,» kinnitas Sinisaar. Keskmine võlgniku vanus on 42,7 aastat. Samas on Sinisaare sõnul üksikjuhtumid, kus võlgnik on ainult kolme aastane.

Need juhtumid on siiski üksikud ning tegemist on pärimisega. «Lapse vanem või vanemad on surnud, eluasemel on laen ja sellel on tekkinud võlgnevus,» selgitas Sinisaar.

Kõige vanem võlgnik oli 98-aastane. Valdavalt olid võlgnikud 30-49-aastased.

Kui sageli arvatakse, et võlakoormaga jäävad hätta lastega pered, siis uuringust selgus, et lõviosal ehk 59 protsendil võlgnikest alaealisi lapsi ei ole.

Sinisaare sõnul aga puudutavad võlgnikud 55 000 alla 18-aastast last läbi selle, et nende ema või isa on võlgnik.

Kõige rohke võlgnikke on Ida-Virumaal ning kõige vähem saartel.

Keskmiselt 5,2 võlga

35% võlgnikest on menetluses ainult üks võlg, Kuid keskmisel võlgnikul on 5,2 võlga. Kurioosumina tõi Sinisaar välja inimese, kellel oli 557 menetlust. Nende seas palju erinevaid tasumata trahve.

Naisetel on keskmiselt 3,6 võlga ning meestel keskmiselt 5,8 võlga.

Viis või rohkem võlga on 37 protsendil meestest ning 23 protsendil naistest.