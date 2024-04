Kuuel päeval maikuus sõidavad Tapa – Tartu vahel asendusbussid

Kuuel maikuu argipäeval sõidavad Tapa – Tartu jaamade vahel rongide asemel asendusbussid. Üksikuid sõiduplaanimuudatusi on ka osade Tallinna – Aegviidu ja Tallinna – Narva reiside sõidugraafikutes.

«Alates esmaspäevast, 6. maist lisandub Tallinna-Tartu liinile remonttööde tõttu olenevalt väljumisest 4-15 minutit sõiduaega. Lisaks tuleb maikuu kahe nädala teisipäevadel, kolmapäevadel ja neljapäevadel Tapa – Tartu vahelisel lõigul kasutada asendusbussi,» ütles Elroni turundusjuht Mariis Adamberg. Tapa – Tartu vaheline lõik on asendatud bussidega 7. – 9. ja 21. – 23. mail. «Juhime tähelepanu, et sel lõigul sõidavad kahe erineva marsruudiga bussid – üks teeb peatuse kõikides vahepeatustes, teine aga sõidab otse Tartusse/Tapale, vastav info on kuvatud bussi esiosas.»