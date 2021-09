GRAAFIK ⟩ Vaata, millised on kõige kiiremini kasvavad linnad Euroopas

Veebiportaal Visualcapitalist pani kokku linnade elanike kasvuprognooside põhjal aastateks 2020–2025, millised linnad kasvavad kõige kiiremini. Tuleb välja, et Euroopa linnastumine on muu maailmaga võrreldes väga aeglane.

Visualcapitalist loeb Euroopaks ka Venemaad ning Euroopa 20 kõige kiiremini kasvava linna hulgas on tervelt kuus Venemaa linna.

Kõige kiiremini kasvavaks linnaks on Moskvast 15 kilomeetri kaugel asuv sõjaväelinn Balašiha, mille elanikkond kasvab 2,01 protsenti aastas. Maailmas on see linn aga alles 768. kohal.