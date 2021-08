VIDEO ⟩ Kuidas lukustada jalgratast nii, et varas seda kätte ei saaks

«ERGO viimase kahe aasta statistika põhjal on keskmine hüvitis rattavarguse korral jäänud 500 euro kanti, suurim väljamakstud hüvitis on olnud aga üle 1000 euro. Võime küll arvata, et jalgratas on tänapäeval juba nii tavaline asi ja korraks poodi hüpates võib selle lukustamata jätta, kuid tegelikult teeb see varga jaoks kuriteo toimepaneku lihtsalt väga mugavaks. Ainult esiratta lukustamine, mis on väga levinud, võib lõppeda aga sellega, et omanikule jääbki sõiduvahendist alles ainult esiratas,» selgitas Mällo.