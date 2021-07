Arco Vara kasvatas kordades käivet ja kasumit

Terviklike piirkondade arendamisega Eestis ja Bulgaarias tegelev Arco Vara ärikasum nii kvartali kui poolaasta lõikes kasvas umbes 14 korda. Puhaskasumiks kujunes teises kvartalis 523 000 eurot ja poolaastas 2 223 000 eurot. Aasta tagasi neil perioodidel puhaskasumit ei teenitud.

Arco Vara juhatuse liikme Miko-Ove Niinemäe sõnul on Arco Vara aasta esimesel poolel ootusi ületanud. «Korterite müüginumbrid näitavad, et omaniku on leidnud kõik valmisehitatud kodud ning edu on saatnud ka ehituses olevaid projekte: kardetud tarneraskused on suudetud ületada ja kõikide hoonete ehitused on graafikus,» rääkis ta.

Teise kvartali peamisteks müügitulu allikateks on viimased korterid Kodukalda ja Iztok Parkside arendustes. Sellega on nii Tartus kui Sofias kõik korterid müüdud. Niinemäe sõnul on eelmüügid käimas Tallinnas Kodulahe arenduses, kus tänaseks on saadaval vaid neli korterit, projekti müügitulu summas 12,2 miljonit eurot on oodata 2022. aasta II kvartalis.

Tulevikku vaadates on Arco arendusmeeskond projekteerinud teises kvartalis Kodulahe Rannakalda etappi, mille müüki tulekut ja ehitusluba on oodata septembris ning ehituse algust käesoleva aasta neljandas kvartalis. Bulgaaria meeskond on teinud ettevalmistusi Botanica Lozen projekti «sulatamiseks», hinnates võimalusi arendada piirkond välja ainult eramutena, mille vastu on huvi Sofia ümbruses oluliselt kasvanud.

Arco Vara juhi sõnul on ettevõte saavutanud ühe eesmärkidest: ületada omakapitali tootlust (ROE) 20% aastas. «Kiire eelmüük pakkus võimaluse optimeerida intressikulusid ning suurendada sellega käimasolevate projektide kasumimarginaali. Arco Vara soov arendusmahte järgneva viie aasta jooksul oluliselt kasvatada on saanud hoogsa alguse,» lisas ta.

Positiivsed muutused Arco Varas ei ole märkamatuks jäänud ka aktsionäridele, kelle hulk on käesoleval aastal kasvanud peaaegu kahekordseks, mis viitab eraisikute huvile investeerida kinnisvarasse ilma ise kinnisvara ostmata. Nendele investoritele on suunatud ka septembrisse planeeritud uute aktsiate emissioon.