Eesti inimene valib keskkonnasäästliku sõiduvahendi eelkõige hinna põhjal

Sisepõlemismootori silindrites põlev küttesegu paneb rattad käima, aga õhk saastub - seda viimast 2035. aastaks Euroopa Liit enam näha ei taha. Kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmise eelduseks on sisepõlemismootorite kasutamise niivõrd ebasoodsaks tegemine, et inimestel ei jää muud üle, kui valida endale heitevaba sõiduk.

Praegu on elektri- ja hübriidsõidukite registreerimine tagasihoidlik – kõikidest registreeritud sõidukitest on elektri-, vesiniku- või hübriidsõidukid vaid 2%. Saab aga tõdeda, et hübriid- ja keskkonnasäästlikke autode müük on aastast aastasse kasvanud.