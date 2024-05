Norstat: elanikud pigem pooldavad maavarade laialdasemat kasutamist

Inseneribüroo Skepast & Puhkim asutaja Hendrik Puhkim on arvamusel, et Eesti ühiskonnas on algamas tasakaalukam arutelu riigi omandis olevate ressursside kasutamisest. Diskussiooni soodustab nii keeruline majanduslik olukord kui arusaam, et Eesti isemajandamine on täna eriti oluline.