Hinnatõus kiirenes 3,6 protsendini

Statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanov ütles, et eelmise aasta maiga võrreldes oli tarbijahinnaindeksi suurimaks mõjutajaks mootorikütuse hinnatõus. «Nii bensiin kui ka diislikütus olid 20,2 protsenti kallimad. Seejuures on oluline teada, et aastases võrdluses kaotas oma mõju eelmise aasta mais toimunud mitme aktsiisimäära langetamine,» lisas Trasanov.