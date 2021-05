Eesti Pank: majanduskasv ületas isegi kriisieelseid ootusi

«Samas oli kasv tugev ka kaubandussektoris, kus olid tegevuspiirangud tugevamad kui aasta varem. Kaubandussektori kiiret kasvu kinnitavad kuised majandustulemused. Võimalik, et teenuste kasutamise piirangud ja väiksem võimalus reisida on pannud inimesi rohkem kulutama kaubandusvõrgus,» leidis ökonomist.

Oja hinnangul on majanduskasvu nii järsk kiirenemine vastuoluline. Tema sõnul hakkasid esimeses kvartalis kehtima karmid piirangud, mis vähendasid töölkäimist ja raskendasid inimestel kaupade ning teenuste tarbimist ning seda kinnitavad ka Google’i mobiilpositsioneerimise andmed.

"«Kuigi esimese kvartali alguses kasvas töölkäimine, jäi kvartali keskel suur osa inimestest piirangute kehtima hakates koju. Töölkäijate osakaalu vähenemine on varem ennustanud SKP-d. Viimaste nädalate jooksul, kui piirangud on vähenenud, on töökohal käimine järsult taastunud,» tõi ta välja.