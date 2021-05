SEB: Soome majandus jääb teistest Põhjala riikidest maha

SEB hindab, et koroonakriisist tuleb Skandinaavia riikidest kõige kiiremini välja Rootsi. Pank tõstis Rootsi majanduse tänavuse aasta prognoosi, öeldes, et Rootsi majandusel on selle aasta esimeses pooles läinud paremini kui eeldati. Nüüd ennustatakse rootslastele tänavu lausa 4,5-protsendilist majanduskasvu, mis jätkub 2022. aastal 4-protsendilise tõusuga.