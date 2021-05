GALERII ⟩ Eesti Pank kinnitas järgmise aasta meenemüntide kujundused

Tuleval aastal antakse välja XXIV Pekingi taliolümpiamängudel osalevatele Eesti sportlastele pühendatud hõbemünt, mille kujunduse autor on Liis Dvorjanski, Johan Pitka 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbemünt, mille kujunduse autorid on Tiiu Pirsko ja Mati Veermets ja Liivimaa maapäevale pühendatud kuldmünt, mille kujunduse autor on Riho Luuse.