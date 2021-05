Rekordtulemus ⟩ Pakiäri kergitas Omniva kasumit 33 korda

Omniva kaubamärgi all tegutseva Eesti Posti müügitulu küündis 2021. aasta kolme kuuga kokku 39,5 miljoni euroni, mis on ligi 10 miljonit enam kui eelmisel aastal samal perioodl. Kontsern teenis esimeses kvartalis 7 miljonit eurot kasumit – võrreldes mullu sama perioodiga on kasv 33-kordne.