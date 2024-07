Soome kinnisvaraturg ilmutab elumärke, müügiajad lühenevad

Kinnisvaramaakler Hanna Nikander rääkis Ylele, et paljud ostuhuvilised soomlased on oma ostu kaks aastat edasi lükanud, kuid nüüd on nende julgus taastumas. «Enesekindlust ja optimismi on ehk varasemast veidi rohkem õhus. Seda on näha lühematest müügiaegadest. Veel aasta tagasi võis ostuprotsess kesta mitu nädalat, kuid nüüd on otsustamine kiirem,» rääkis ta.