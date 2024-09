Eksperdid: eestlaste armastus linnamaasturite vastu jätkub hoolimata automaksust

Nii automüüjad kui ka renditeenuse pakkujad toovad välja, et automaksu tuleku valguses oldi suure buumi ootuses, kuid tänaseni see veel kohale jõudnud ei ole. Kuigi jätkuvalt eelistavad Eestis elavad inimesed maastureid, on juba näha, et lisaks hakatakse valima selliseid autosid, mille keskkondlik jalajälg on võimalikult väike ja hind taskukohane. Eksperdid usuvad, et tuleva aasta esimesed kuud saavad olema keerulisemad, sest eestlaste majanduslik ebakindlus ja soov teha jätkusuutlikke valikuid ei sobitu hästi tänasesse majanduskeskkonda.

Škodade müük on märgatavalt kasvanud. Varasemalt eestlaste armastatuima auto Toyota turupositsiooni on üle võtnud Tšehhi päritolu Škoda, mille Octavia mudel on ühtlasi ka Eesti kõige levinum auto. Eestis Škodade müügiga tegeleva Aasta Auto tegevjuht Andrias Tammistu usub, et automargi suure edu taga on mõistlik hinna ja kvaliteedi suhe ning mitmete uute toodete turuletoomine. «Automaksu valguses on populaarsust kogunud ka pistikhübriidid, sest need võimaldavad soodsamaid lisakulusid ja jätavad keskkonda väiksema jalajälje,» ütles Tammistu.