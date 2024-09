Ekspert purustab 5 suurimat üürimisega seotud müüti

Rendini blogist võib lugeda mitmeid üürileandjate kogemuslugusid võlgnike või puuküürnikega. Tõesti, teinekord on tõepoolest tegemist pahatahtliku üürnikuga, kelle eesmärk on elada üüripinnal võimalikult kaua ilma selle eest maksmata. Üldjuhul on aga inimene elu keerdkäikude tõttu lihtsalt keerulisse olukorda sattunud ega leia sealt enam väljapääsu.