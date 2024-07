Ökonomist: raugev hinnatõus aitab ostujõul kasvada, kuid aasta teises pooles hinnatõus kiireneb

Suurem osa tarbijakorvi sisust on aastaga siiski kallinenud ning teenused on peamine kululiik, mis on ostukorvi hinda kasvatanud. Kõige kiiremini on tõusnud transpordi, meditsiiniteenuste ja pakettreiside, aga ka erinevate iluteenuste hind. Peamist rolli mängib teenuste hinnakujunduses palgakulude kasv, mis on püsinud küllaltki jõuline.