Selle nädala alguses lõppes avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli. Nagu varasematel aastatel, esitati kõige rohkem avaldusi bakalaureuseõppe päevasesse õppesse õigusteaduses, majandusteaduses ja informaatikas. Kui õigusteaduse diplom on kahtlemata tulevaseks tööks kasulik, siis majanduse ja IT valdkonnas on olukord juba ammu muutunud. Bolti tööandjabrändingu juht Kadi Poll: «Oleme värbanud mitmeid iseõppijaid, kes on oma oskustega teinud silmad ette nii mõnelegi kõrgharidusega kandidaadile. Praktiline kogemus ja asjakohased oskused kaaluvad sageli üle kõrghariduse. Hea näide on meie tegevjuht Markus Villig, kes asutas Bolti (varem Taxify) 19-aastase keskkooliõpilasena. Nüüd juhib ta ühte kiiremini kasvavat tehnoloogiaettevõtet, millel on üle 150 miljoni kliendi.»