Arhitektuuriajaloolane 90ndatest: iga päev tuli mõni ärimees pilvelõhkuja projektiga

«Tuli tellijaid kõikvõimalike soovidega. Irina Raud, kes oli linna peaarhitekt aastatel 1989 - 1991, on öelnud, et iga päev astus uus ärimees uksest sisse, pilvelõhkuja projekt näpus,» rääkis Ruudi ning nentis, et tollest ajast jäi palju uhkeid projekte paberile.