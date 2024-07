Tegemist on tehnoloogiaga, mis suudab auto kiirust automaatselt piirata juhul, kui juht lubatud sõidukiirust ületab. ISA-tehnoloogia (Intelligent Speed Assistance) kasutab GPSz satelliitnavigatsiooni ning suudab kaamerate abil tuvastada liiklusmärgid.

Enne kui ISA auto kiirust vähendab, hoiatab süsteem autojuhti, et ta ise kiiruse alla võtaks. Selleks tuleb juhile hoiatus ekraanile ning rool hakkab õrnalt vibreerima. Lisaks kõlab lühike helisignaal.

Muudatuse võttis vastu Euroopa Parlament 2019. aastal ning selle eesmärk on suurendada liiklusohutust. Muudatus ei puuduta neid autosid, mis on juba liikluses, nii et neile ISA süsteemi paigaldama ei pea.