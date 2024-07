Karjääripööre: IT-sektoris läbi löömiseks ei pea oskama koodi kirjutada

Ei möödu päevagi, mil ei loeks lugu või postitust sellest, kui palju on programmeerijaid puudu. Aga tihti kiputakse unustama, et IT on tiimisport ning ükski arendaja ei tööta omapäi.

Tänastes arendusmeeskondades on võtmetähtsusega rolle veel. Näiteks töötavad arendajate kõrval testijad, analüütikud, tooteomanikud ja teised spetsialistid. On ohtralt näiteid, kus äripoolega tuttavad inimesed on teinud hüppe IT-valdkonda, asudes tööle testija või (äri)analüütikuna. Mitte muidugi kohe ja ilma erioskuste omandamiseta, kuid siiski üsnagi hõlpsalt.

Varasem karjäär ja mingi valdkonna süvitsi tundmine annavad hea aluse ka spetsiifilisemate rollide omandamiseks. Tehnilisema töö peale liikumiseks on puudu vaid spetsiifilised oskused, õige sõnavara ja protsesside mõistmine. See on aga midagi, mida on kogenud inimesel lihtne õppida – tuleb kulutada vaid veidi aega ja vaeva.

Väljaõpe koolis või mentori käe all

Analüütiku puhul tuleb näiteks endale selgeks teha, milliseid tehnilisi lahendusi maailmas leidub, kuidas neid rakendatakse ning mis juhul võib üks olla parem kui teine. Aga kui äriline mõistmine juba olemas, on olemas ka kontekst ja arusaam üldisest loogikast, mille järgi digitoodete maailm töötab. On vaid vaja oskustepagasit laiendada.

Kuigi alati on saab oskuste omandamiseks minna kooli või võtta kursuseid, on praegu internetiavarused täitunud asjalike koolituste ja juhendmaterjalidega. Pole haruldane, et õppimist toetab ka tööandja ise, pakkudes mentorlust või kaasates projektidesse. IT-meeskonnad töötavad ühtse tiimina ning uusi inimesi toetatakse ja aidatakse.

IT-turul on suur puudus arendajatest, kuid põud on ka teistest asjalikest spetsialistidest. Nii et kui IT-sektor tundub ahvatlev, kuid koodi kirjutamine ei tundu midagi päris hästi sobivat, siis ei tasu mõttest loobuda. Häid, tasustatud ja väljakutsete rikkaid rolle leiab palju. Tuleb lihtsalt härjal sarvist haarata, eriteadmised omandada ja pihta hakata.