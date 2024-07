Uus Maa: inimesed panevad praegu oma kinnisvara sageli sundmüüki

Samas on tehinguni jõudnud korterite seisukord paranenud, mistõttu peab keskmises seisukorras korter tehinguni jõudmiseks kauplema pakkumishinnast jätkuvalt kuni 10-protsendilise allahindlusega. Pakkumisturul on pakkumiste arv kasvanud tugevalt (+28% aastataguse ajaga võrreldes) ning pakkumishind on tipust langenud 2,5 protsenti.

Suurematest linnadest on mulluse poolaastaga võrrelduna kõige paremini toime tulnud Tartu – tehingute arvu langus oli 14% (886→764) ja mediaanhinna langus 3% (2476→2402 eurot/m²). Languse on peamiselt põhjustanud uusarenduste osakaalu vähenemine, samas kui pakkumiste arvu kasv on muude piirkondadega võrreldes mõõdukas (+13% võrreldes eelmise aasta juuniga). Juunis sõlmiti 105 tehingut, mis ületas tänavu vaid jaanuari tulemust. Tehingute mediaanhind oli juunis 2449 eurot/m², mis jäi mulluse juuni tasemele.

Pärnut tabas samuti langus

Pärnu kinnisvaraturg on suuremate linnade seas kõige enam langenud. Pärnu on tuntud kui üks Eesti spekulatiivsemaid turge, mistõttu on langus seal tavapäraselt üks pikemaid. Võrreldes eelmise aastaga sõlmiti esimesel poolaastal 33% vähem tehinguid ja mediaanhind langes 8%. Hinnatase on püsinud stabiilsena, kuid uusarenduste tehingute arvu järsu vähenemise tõttu on see statistiliselt langenud.

Eelmise aasta esimesel poolaastal sõlmiti üle saja uusarendustehingu, sel poolaastal aga üle kahe korra vähem. Ka järelturu tehingute arv on langenud üle 20%. Juunis sõlmiti 58 tehingut, mis oli tänavuse aasta paremuselt teine tulemus. Tehingute mediaanhind oli 2041 eurot/m². Tänavuse esimese poolaasta näitajad olid 293 tehingut ja mediaanhind 1950 eurot/m².

Ka Narvas on pakkumiste arv kasvanud, kuid müüginumbrid olid juunis selle aasta madalaimad. Sõlmiti 53 tehingut, mida oli 21 võrra vähem kui aasta tagasi. Esimese poolaastaga müüdi esialgsetel andmetel 394 korteriomandit, mida oli 2% vähem eelmise aastaga võrreldes. Pakkumishinnad on stabiilsed, kuid tehinguhinnad veidi langenud. Ka tehingute mediaanhind oli juunis aasta madalaim (451 eurot/m²). Tänavuse aasta esimese poolaasta mediaanhind oli 506 eurot/m², mis on 4% madalam kui eelmisel aastal samal ajal.