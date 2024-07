Riia börsil saab olema esindatud uus sektor

«Iga ettevõtte keskmes on võime tagada stabiilne rahavoog, seda me oleme suutnud Kalves teha. Alates asutamisest oleme näidanud pidevat kasvu, suurendades ettevõtte käivet nelja aastaga 0,35-lt miljonilt eurolt 2,49-le miljonile eurole. KALVE jaoks on keskse tähtsusega ettevõtte väärtustest kinni pidamine ja mõtlemine maailma peale, mille jätame tulevastele põlvkondadele,» ütles Kalve Coffee kaasasutaja ja juhatuse liige Gatis Zēmanis,