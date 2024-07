Riigikontroll: kestvuslepingutega müüakse puitu märkimisväärselt alla turuhinna

Kuigi metsaseaduse ja selle alusel kehtestatud valitsuse määruse kohaselt peab Riigimetsa Majandamise Keskus tagama, et metsamaterjali müüdaks turuhinnaga, selgus auditi käigus, et kestvuslepingutega kokku lepitud hinnad olid auditeeritud perioodil 2017–2022 oluliselt madalamad avaliku enampakkumise hindadest – Riigimetsa Majandamise Keskus müüs kestvuslepingutega puitu kuni 30 protsenti madalama hinnaga. Hinnaerinevus ei tulene ka müüdavatest kogusest, sest analüüs näitas, et suuremat kogust ostev klient ei saa üldjuhul madalamat hinda ja väiksemat kogust ostev klient ei saa üldjuhul kõrgemat hinda.