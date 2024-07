Uus Maa: ärimaa puudust vähendavad kerkivad tööstuspargid

Talpsepa sõnul on Tallinna läheduses juba aastaid äri- ja tootmiskruntide defitsiit. «Kui keegi tahab suuremat, näiteks 10 000-ruutmeetrist tootmis- või laohoonet ehitada, siis sobivaid krunte on vaid üksikuid. Müügis on peamiselt vanemad pinnad, aga uute ehitamiseks ruumi pole ning mitmed tööstused ja arendajad otsivad endale sobivat kohta juba aastaid,» ütles Talpsepp.