Hea, et Eesti on otsustanud lõpuks raha laenata ka oma kodanike käest. Seda oleks võinud oluliselt varem teha. Sest raha ju eesti investoritel on, investeerimiskultuur on üsna kõrgel. Viimase kümne aastaga on investeerimine muutunud natuke nagu rahvaspordiks. Investeerimisest räägitakse, paljud on kätt proovinud – ning kahjuks on paljud ka kahjumeid pidanud vastu võtma, kuna väikese riskisusega instrumente ei ole väga palju olnud, kirjutab Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.