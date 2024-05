Elektriauto laadimine muutub tarbijatele kättesaadavamaks

Selle arengu aktiivseks toetamiseks sõlmisid Alexela ning elektriautode laadimise lahendust pakkuv ettevõte VOOL koostöölepingu. VOOL on siiani keskendunud peamiselt majapidamistele ja Alexela arendab samas avalikku laadimisvõrku, millel juba on üle Eesti ligikaudu 600 laadimisotsikut.

VOOLu tegevjuhi Juhan Härmi sõnul tuleb lisaks tehnoloogia ja taristu arendamisele hoida kulud tarbijate jaoks madalad ning lahenduste kasutamine peab olema lihtne. «Üks põhilisi meie pakutavaid väärtusi seisneb selles, et me võimaldame efektiivselt ära kasutada juba olemasolevat võrguühendust. VOOLu laadijate ja targa koormusjuhiga ei pea laadimispunkti rajades tegema suuri kulutusi peakaitsme suurendamiseks,» ütles Härm. Ta lisas, et VOOLu laadimislahendus on vajalik kortermajades, kus laeb palju autosid korraga, kuid on kasulik ka eramajades, kus samal ajal võivad töötada näiteks kütteseade, pliit ja elektriauto laadija.