4000 eurot krundi eest aastas: maaomanikke ähvardab maksutõus

Valitsuse pressibüroost öeldi, et varamaksude koormus on Eestis praegu väga väike, 2022. aastaks oli see kahanenud 0,16 protsendile sisemajanduse kogutoodangust. See näitaja on väiksem kui Lätis ja Leedus ning kõige väiksem ülejäänud OECD riikidega võrreldes. Lisaks toodi välja, et maamaks on Eestis praegu ainuke varamaks, mille suurusjärk on püsinud alates 2012. aastast muutumatuna.



Valitsuse pressiteates öeldi, et seadusemuudatus ei tähenda automaatset maamaksutõusu, sest maksumäärad kehtestab iga omavalitsus ise. Kes soovib, võib maksumäärad ka muutmata jätta.



Eesti Linnade ja Valdade Liidu juht Veikko Luhalaid ütles, et muudatusplaan on värske ega ole veel riigikokkugi jõudnud, nii et omavalitsuste sammudest on veel vara rääkida. «Tegemist on olulise mõjuga seaduseelnõuga, millele algataja on jätnud väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamata. VTK järelhindamine peab andma infot, kas ja kuivõrd aitab konkreetne lahendus kaasa püstitatud probleemide lahendamisele,» märkis Luhalaid.



Valitsuse hinnangul on maamaksu osakaal omavalitsuse tuludes riigi lõikes erinev, kõige suurem on see Tallinnas ja hajaasustusega suurtes omavalitsustes.