Hiina droonitootja EHang Holdings on alustanud lendavate taksode müüki. Reutersi andmetel alustas ettevõte esmaspäeval Hiina veebipoes Taobao lendava seadme EH216-S müüki. Lennumasina hind on 2,39 miljonit jüaani ehk umbes 305 000 eurot.

EHangi lendav takso sai Hiina lennundusametilt eelmise aasta oktoobris ohutussertifikaadi. See oli esimene heakskiit elektroonilisele VTOL-seadmele Hiinas. VTOL on õhusõiduk, mis on võimeline vertikaalselt startima ja maanduma.