Rootsi keskpanga juht Eestile: meil on halb, aga teil on veel halvem

Rootsi keskpanga president Erik Thedeen ütles Eesti pangas kõnet pidade s, et Rootsi majanduslik olukord ei ole kiita ja paranemist pole näha ka tänavu aastal – selleks on näitajad nõrgad ja majapidamiste kindlustunne sünge. Küll ennustab Rootsi keskpank paranemist tuleval aastal.

Thedeen märkis, et kui lehti lugeda, siis kõik ju teavad, et Rootsi majandus on juba halvas seisus. «Aga teie olete veel halvemas seisus,» nentis Thedeen Eesti panga ruumides kõnet pidades.