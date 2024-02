Jaanuari krüptoülevaade: Bitcoin langes kaks nädalat, kuid hakkas seejärel taas tõusma

Build-and-build (BNB) aga liikus kahest eelnevast pisut teises rütmis, alustades kuud ja aastat 284 euro juures ning lõpetades 278 euro peal. See teeb languseks 2,11 protsenti.

ETF -id (exchange-traded funds) on börsil noteeritud vabalt kaubeldavad investeerimisfondid.

Krüptovarade hinda on seostatud ka baasintressi määraga, mis jaanuarikuus jäi muutumatuks nii USAs kui ka Euroopa Liidus. Küll aga tugevnes euro vastu ka dollar üsna samal määral, mil kaks suuremat krüptovara BTC ja ETH, ehk 2,21 protsenti. Seega võib ka krüptovarade hinnatõusu eurodes kirjutada dollari tugevnemise kraesse, kuna enamik krüptovaratehinguid, mis tehakse fiat-raha vastu, arvestatakse dollarites.

Vaadates tulevikku on turuosaliste pilgud pööratud aprillis toimuva BTC neljanda pooldumise peale. Ajalooliselt on iga nelja aasta tagant toimuv pooldumine toonud kaasa suuri hinnarallisid. Ka sel korral on investorite seas maad võtmas eelkõige positiivne hoiak.