Swedbank: rahastamise taha ei tohiks küll ükski hea kinnisvaraprojekt jääda

«Kuigi intressikulud, mis on kinnisvaraettevõtete peamine kulukoht, on järsult kasvanud, ei ole selle mõjul siiani pöörast tormi tekkinud, sest suur osa ettevõtetest on laenu võtnud pigem mõõdukalt. Ka viimase kümne aastaga turul välja kujunenud 40–50 protsendi omafinantseeringu osakaal on sektorit seni halvemast säästnud,» selgitas Viik.

Ta tõi välja, et võlateeninduse kattekordajad on küll langenud turvaliselt 1,7–2,0 tasemelt 1,2–1,4 peale, aga ka need näitajad on siiski tugevad, hoides probleemsete laenude osakaalu portfellides peaaegu olematul tasemel. «See on oluline, kuna võimaldab pankadel jätkuvalt finantseerida jätkusuutlikke ja tulevikku vaatavaid projekte, mis tähendab, et rahastamise taha ei tohiks küll ükski hea projekt jääda,» märkis Viik.

Leidub siiski ka turuosalisi, kelle likviidsus ei ole liiga hea, ent need näivad Viigi hinnangul praegu olevat pigem erand kui reegel. «Kui enamiku turuosaliste võlausaldajad on rahulikud, ei ole ka arendajatel põhjust hinda langetada, ning sellest tulenevalt ei ole senimaani ka kinnisvaraturul märkimisväärset ja järsku hinnalangust toimunud. Siiski on mõnede arendusprojektide puhul märgata ka allapoole tehtud hinnakorrektsioone,» lausus Viik.

Euribori langusega väheneb ka riskimarginaal

Küll aga on kinnisvaraturu aktiivsus tema sõnul olnud langustrendis juba 2022. aasta kevadest. Seda on mõjutanud nii Venemaa agressioon Ukrainas, euribori kiire kasv kui ka kõrgest inflatsioonist tingitud üldise elukalliduse ja hinnatõusu põhjustatud kindlustunde vähenemine.