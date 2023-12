USA väikese turuväärtusega ettevõtte aktsiatest koosnev Russell 2000 indeks on oktoobri põhjast kallinenud 13 protsenti. MSCI Euroopa väikese ja keskmise turuväärtusega ettevõtete indeks on novembri lõpust kerkinud 12 protsenti, kirjutab Reuters.

Kuigi hiljutine tõus võib tunduda muljetavaldav, ei kehti see kogu aasta kohta. Aasta algusest on Ühendriikide suurettevõtete aktsiaindeks S&P 500 tõusnud 19 protsenti, kuid Russell 2000 on ette näidata vaid viie protsendine tõus. Euroopa väikese turuväärtusega aktsiad on tänavu kallinenud kuus protsenti, aga Euroopa laiem aktsiaindeks MSCI Euroopa 12 protsenti.