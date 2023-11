Swedbank: töötleva tööstuse langus süveneb, väljavaade on kehv

«Septembris vähenes tootmismaht aastases võrdluses 11 protsenti ja see langus on viimastel kuudel uuesti süvenenud. Ligikaudu pool septembrikuisest kukkumisest tuli kahest tegevusalast – elektroonika- ja puidutööstusest. Samas oleks töötleva tööstuse tootmismahu langus viimastel kuudel süvenenud ka ilma nende tegevusaladeta,» märkis Mertsina pressiteates.

Ökonomist tõi välja, et ligi kolmandik langusest on tulnud puidutööstusest, millele järgnevad üsna sarnaste osakaaludega ehitusmaterjalide ja metalltoodete ning elektroonika-, keemia- ja mööblitööstuse tootmismahu vähenemine. Need tegevusalad moodustasid selle aasta esimese üheksa kuuga ligi kolmveerandi kogu töötleva tööstuse tootmismahu langusest.