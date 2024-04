Parempoolsed: Kallase valitsus ei julge tunnistada, kui suures ohus on Eesti inimeste heaolu

«Praegune tegevusetus maksab meile tulevikus rängalt kätte. Parempoolsed ei räägi pensionifondi külmutamisest ja vajadusel kärpimisest niisama inimeste hirmutamiseks, asi on reaalselt väga hull, meie elukvaliteet on suures ohus,» hoiatas Parempoolsete juht Lavly Perling.

Praegu on iga kaheksas Eesti riigi kulutatud euro laenatud, riigirahandus keerleb nõiaringis, kust välja murdmiseks on vaja konkreetseid, olgugi raskeid ja ebapopulaarseid otsuseid. «Praegu peab valitsus võtma igal aastal 2 miljardit laenu, et riigi jooksvaid kulutusi katta. Meie kõigi ühine võlg on paisunud viimase viie aastaga pea kolmekordseks,» ütles Perling.