Viimase aja hinnatipp oli aprilli alguses, kui nafta hind jõudis 91,17 dollari tasemeni. Sealtmaalt on nafta odavnenud ligi 8%. 1. mail käis nafta hind 93 dollari peal. Languse põhjuseks oli teade USAst, et seal on varutud nafta hulk taas suurenema hakanud.