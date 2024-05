Väikeettevõtete rahastamisele keskendunud Finora Panga analüütiku Sten Andreas Kase sõnul viitavad mitmed hiljutised rahvusvahelised uuringud, et Eestis on finantskeskkond väikefirmade jaoks erakordselt vaenulik, kuigi just nemad maksavad palka enamikule Eesti tööinimestest ja vajaksid seetõttu paindlikku rahastust ekspordi kasvatamiseks.

«Euroopa Investeerimispanga uuringu kohaselt lükkavad pangad Eestis tagasi 13 protsenti väikeettevõtete laenutaotlusi, samas kui Kesk- ja Ida-Euroopas üldiselt on see näitaja vaid 6 protsenti. OECD andmetel on Eestis väikeettevõtetele antud laenude nii absoluutmaht kui osakaal aastast aastasse aina vähenenud. Sama peegeldab ka Euroopa Komisjoni tellitud uuring, mille järgi ligipääs rahastusele on Eesti ettevõtjatel märksa rohkem murede tipus kui Euroopa Liidus keskmiselt – see vaevab 24 protsenti meie väikeettevõtjatest,» tõi Kask välja.