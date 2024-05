Neljapäeval avaldatud sisemajanduse kogutoodangu kiirhinnangu järgi oli Eesti majandus võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga võrreldes 2,1 protsenti väiksem. Sama hinnangu järgi püsis SKT eelmise aasta neljanda kvartaliga samal tasemel. Tegemist on kiirhinnanguga, mis on seotud märkimisväärse ebakindlusega ning neid numbreid korrigeeritakse sageli hiljem märkimisväärselt. Esimesed SKT numbrid avaldatakse mai viimasel päeval.

«Vaadates majanduse muid numbreid on pigem tõenäoline, et selle aasta esimeses kvartalis langes veidi majandus, kuid see langus oli väiksem, kui varasematel kvartalitel. SKT statistika järgi langes eelmise aasta kolme kvartaliga SKT 1,8 protsendi võrra, et saada 2,1 protsenti aastast langust, oleks SKT pidanud kvartalivõrdluses langema 0,3 protsendi võrra. See suurusjärk läheks kokku seni avaldatud teiste andmetega,» rääkis Uusküla.