Investorite arvates ootab Euroopat ees valulik majanduslangus

Need kasumid on teise kvartali pettumust valmistava kasumihooaja keskel tagasi pöördunud. Stoxx 600 indeksisse kuuluvad ettevõtted on jõudmas suurima kvartalikasumi languseni alates Covid-19 pandeemia algfaasist. Euroopa suurfirmad teatasid teises kvartalis aktsiapõhise kasumi 17-protsendilisest langusest võrreldes eelmise aastataguse perioodiga, mis on rohkem kui kaks korda suurem kui USA konkurentide langus S&P 500 võrdlusindeksi puhul.

Sellest tulenevalt on aktsia hinnaerinevus Wall Streetiga suurenenud. S&P 500 on sel aastal tõusnud peaaegu 20 protsenti, mida on osaliselt aidanud kaasa entusiasm tehisintellekti üle, mis on valdkond, kus domineerivad USA ettevõtted.

«Kui vaadata aktsiate hindu, siis on need olnud USAs juba mõnda aega palju kõrgemad kui Euroopas ja mujal maailmas,» ütles Financial Timesile Tim Murray investeerimisfirmast T. Row Price. Ta lisas, et USAs valitseb narratiiv, et me saavutame pehme maandumise ja väldime majanduslangust, samas kui Euroopas on selles suhtes veel palju kahtlusi.